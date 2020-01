Anno della Scimmia e buoni propositi: farsi un amante

Anno nuovo, corna nuove. È uno dei buoni propositi di quest’anno per i nati sotto il segno del Capricorno, Toro, Gemelli, Leone e Cancro. Se siete in coppia con uno di questi cinque segni zodiacali, vi conviene rizzare le antenne: parola di Gleeden, la piattaforma per gli incontri extraconiugali numero uno in Europa con oltre 6.3 milioni di utenti attivi, che ha monitorato il flusso delle nuove iscrizioni al sito a partire dal primo gennaio del 2020 e ha stilato la classifica dei segni zodiacali più inclini a iniziare l’anno nuovo con una scappatella.

Secondo l’Oroscopo cinese, il 2020 è l’anno del Topo, ma sono i nati sotto il segno della Scimmia quelli più inclini all’infedeltà. Le annate fortemente interessate all’attività extraconiugale sono quelle del 1944, 1956, 1968, 1980 e 1992, che su Gleeden rappresentano il 10% della community globale. Arguti e intelligenti, dalla personalità magnetica, allergici alla noia e propensi al gioco, sono decisamente destinati a vincere il gioco della seduzione rispetto ai nati sotto il segno del Topo che entra ufficialmente il 25 gennaio, quando si festeggerà il nuovo Capodanno cinese e saranno baciati dalla fortuna e prosperità i nati nel 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 e 2008, oltre a quelli che nasceranno nel corso del 2020, ovviamente.

Topo e Scimmia permettendo, possono dormire sonni (relativamente) tranquilli coloro che sono attualmente in coppia con Scorpioni, Sagittari e Vergini, così come chi ha il partner nato sotto il segno della Capra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991 e 2003). Con un tasso di iscritti più o meno omogeneo intorno al 6%, i nati sotto questi segni sembrano essere i meno inclini all’infedeltà. Se non altro quella virtuale.

Ecco la top ten dei segni più infedeli del 2020: