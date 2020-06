I Comuni italiani e i fondi europei per l’energia sostenibile

Interessante opportunità proveniente dalle Istituzioni europee per l’ammodernamento energetico dei Comuni della Penisola. L’iniziativa europea è nata per fornire sostegno finanziario su misura, rapido e semplificato a Comuni e autorità locali che intendono intercettare i finanziamenti europei e indirizzarli su progetti di energia sostenibile.

L’iniziativa risponde a una necessità chiara: i Comuni e le città spesso non sono in grado di intercettare i finanziamenti europei aggregando progetti più piccoli e sviluppando progetti di investimento. Eppure vi è la necessità di muoversi in tale direzione. I report del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico sull’accelerazione drammatica dei processi climatici e l’aumento della temperatura dell’Artico, hanno rafforzato l’attenzione e il consenso verso scelte capaci di rilanciare subito gli investimenti per stare davvero dentro gli obiettivi fissati con l’Accordo di Parigi sul clima. Tutti gli studi dimostrano che quegli obiettivi sono raggiungibili nel nostro Paese e porterebbero benefici pari a 5,5 miliardi di euro all’anno e alla creazione di 2,7 milioni di posti di lavoro come dimostrato da una ricerca realizzata da Elemens per Legambiente. Lo European City Facility, insieme all’European Island Facility, dedicato alle isole, nasce proprio per colmare le lacune esistenti ed aggregare un gran numero di autorità locali per mobilitare gli investimenti nel campo dell’energia sostenibile. Il mezzo utilizzato è quello dell’Investment Concept.

Nell’ambito dello strumento, nato sotto l’egida del programma europeo per la ricerca e l’innovazione Horizon 2020, è stata lanciata una prima call per aiutare Comuni e autorità locali dei 27 Paesi Ue e della Gran Bretagna a sviluppare Investment Concept relativi all’attuazione delle azioni individuate nei loro piani d’azione per il clima e l’energia. L’aiuto proveniente dallo European City Facility (Eucf) è di 60mila euro e serve a finanziare una serie di attività indispensabili per mettere a punto l’Investment Concept: studi di fattibilità tecnica, analisi di mercato, analisi delle parti interessate, legali, economiche e finanziarie e l’analisi dei rischi. Queste attività possono essere svolte da personale interno o da esperti esterni chiamati a lavorare allo sviluppo dei singoli progetti. La sovvenzione Eucf non finanzia direttamente gli investimenti effettivi. Le domande possono essere inviate entro il 2 ottobre 2020.

Attualmente se si guarda il totale dell’installato in Italia, la tecnologia in maggiore crescita è il fotovoltaico che ha raggiunto i 20,1 GW, mentre quella con la maggior potenza complessiva è ancora l’idroelettrico dove si sono aggiunti 1,5 GW di mini agli impianti “storici”. A livello regionale è, invece, la Lombardia quella con il maggior numero di impianti da fonte rinnovabile in Italia, grazie soprattutto all’eredità dell’idroelettrico del secolo scorso. Mentre è la Puglia la regione in cui vi sono le maggiori installazioni delle “nuove” rinnovabili, ossia solare e eolico (nel 2019 eravamo a 5213 MW su 5532 MW totali).