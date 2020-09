Coronavirus, 1.370 i nuovi contagi e 10 morti

Salgono leggermente i contagi da Covid-19. È di dieci morti (due in meno di ieri) e di 1.370 nuovi contagiati (+262) il bilancio delle ultime 24 ore per il Coronavirus. Questi i dati del ministero della Salute. All’aumento dei contagiati è corrisposto un netto incremento dei tamponi effettuati: sono stati 92.403, quasi il doppio rispetto a ieri. In Lombardia (271) e Campania (249) il maggior numero di nuovi positivi. Nessuna regione ha registrato zero contagi. Nelle ultime 24 ore si registra un solo paziente in più in terapia intensiva per il Covid rispetto al giorno precedente (ora sono 143 in totale). Aumento più consistente per i ricoverati con sintomi: sono 1.760 (+41); e crescono anche le persone in isolamento domiciliare (31.886, +754). Il numero dei dimessi e dei guariti è salito a 210.801 (+563); quello dei soggetti attualmente positivi a 33.789 (+796).

Intanto, i capi di nove case farmaceutiche si sono impegnati in una nota congiunta a chiedere l’approvazione o l’autorizzazione all’uso di emergenza del vaccino anti Covid-19 “solo dopo aver dimostrato la sicurezza e l’efficacia attraverso gli studi clinici della fase 3 che è pensata e condotta per rispettare i requisiti delle autorità regolatorie come la Fda” (Food and Drug administration), l’agenzia che controlla la sicurezza dei farmaci e dei prodotti alimentari. “Crediamo che questo impegno contribuisca a garantire la pubblica fiducia nel processo rigorosamente scientifico e regolatorio in base al quale i vaccini contro il Covid-19 saranno valutati e forse alla fine approvati”, spiegano i firmatari, sullo sfondo delle promesse di Donald Trump di avere un vaccino entro fine anno e forse prima delle elezioni del 3 novembre. Le aziende farmaceutiche che hanno sottoscritto l’impegno sono AstraZeneca, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, nonché Pfizer e BioNTech, e Sanofi e GlaxoSmithKline, che hanno progetti congiunti.