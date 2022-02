Lorena Cesarini, classe 1987, è nata a Dakar (capitale della Repubblica del Senegal) ed è cresciuta a Roma. È laureata in Storia contemporanea, fa l’attrice, ed è stata la co-conduttrice della seconda serata del Festival di Sanremo. Le scelte di Amadeus sono ricadute su di lei. E quando l’abbiamo vista apparire sugli schermi pareva già chiaro e delineato quale fosse il suo ruolo all’interno del Festival. Sono bastati pochi minuti infatti per trasformare il palco più importante della musica italiana nel teatro dell’ovvietà sul tema del razzismo, utilizzando Lorena Cesarini come semplice strumento.

Quello che viene da chiedersi è se sarà mai possibile dare ruoli importanti a donne di colore soffermandoci sulla loro bravura e sui loro talenti invece che strumentalizzarle nel tentativo di guadagnare qualche applauso in più dai principali esponenti della sinistra. Ricondurre, semplificare, la vita delle persone di colore legandola al tema del razzismo è quanto di più scontato e inutile la televisione di Stato potesse fare. Per combattere il razzismo, che certamente ancora oggi esiste nel nostro Paese, è necessario un cambio di passo, ed è importante che le figure di rilievo si discostino da questi teatrini che vedono una ragazza di colore identica a tutte le altre.

Pensando male spesso ci si azzecca, e non sarebbe assurdo pensare che Amadeus abbia deciso di invitare Lorena Cesarini solo e soltanto per porre in evidenza il tema del razzismo. Sul palco di Sanremo vogliamo cento, mille, Lorene Cesarini, ma che portino avanti in primis la loro persona, e solo in secondo luogo la questione del razzismo, non come requisito fondamentale. Anche perché, in tema di discriminazioni, Mamma Rai ne combina di grosse, e pochi minuti dopo il discorso di Lorena Cesarini, è entrato in scena Checco Zalone con la sua ironia sulle donne transessuali, associandole a delle prostitute con un piede di 38 centimetri e il pomo d’Adamo pronunciato. Ma d’altronde siamo al Festival, e tutto si fa pur di parlare del Festival.