Catasto, ecco i fatti

Revisione Catasto, ecco – dalla Confedilizia – il punto sui fatti ad oggi.

1) Il 30 giugno 2021 le Commissioni Finanze del Senato e della Camera hanno approvato un documento finalizzato a “fungere da indirizzo politico al Governo per la predisposizione della riforma fiscale complessiva”. Nello stesso la maggioranza ha convenuto di non indicare il catasto fra i temi da includere nella riforma fiscale.

2) Il 29 settembre 2021 il Governo ha approvato e presentato al Parlamento la Nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza (Nadef). Nella stessa, si legge quanto segue: “Il Parlamento ha deliberato l’avvio dell’Indagine conoscitiva sulla riforma del sistema tributario. L’Indagine si è conclusa il 30 giugno con l’approvazione di una relazione che costituirà la base per la predisposizione da parte del Governo di un disegno di legge delega sulla riforma fiscale”.

3) Il 5 ottobre 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega per la riforma fiscale. Poiché la bozza predisposta dal Governo conteneva anche la revisione del catasto, la Lega ha lasciato in anticipo la riunione della Cabina di regia e non ha partecipato alla successiva riunione del Consiglio dei ministri.

4) Il 28 ottobre 2021 il testo del Disegno di legge è stato presentato in Parlamento. La relazione del Ministro dell’economia e delle finanze sull’articolo 6 (revisione del catasto), afferma che la disposizione “è coerente” con la raccomandazione della Commissione europea che invita l’Italia a “ridurre la pressione fiscale sul lavoro attraverso una riforma dei valori catastali”, così esplicitandosi la finalità di aumento della tassazione sugli immobili.

5) Il 14 gennaio 2022 sono stati depositati due emendamenti soppressivi dell’articolo sul catasto: uno, a firma dei presidenti dei Gruppi parlamentari della Lega, di Forza Italia, di Coraggio Italia, di Fratelli d’Italia e del leader della componente Noi con l’Italia del Gruppo Misto; uno da parte della componente Alternativa del gruppo Misto.

