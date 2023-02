Questa settimana parliamo di una delle neoplasie più diffuse al mondo, il tumore del colon-retto, con il dottor Livio Blasi, direttore della Uoc di Oncologia medica dell’Arnas dell’Ospedale civico di Palermo, e past president del Cipomo, il Collegio italiano dei primari oncologi medici ospedalieri, ospite di “Medicina a Km 0”, che ci ricorda l’importanza degli screening e la prevenzione per la diminuzione della mortalità. Anche il progresso della medicina fa la sua parte per i trattamenti che sono sempre più efficaci. Le cause di questo cancro sono da attribuire a fattori nutrizionali, dieta ad alto contenuto di proteine animali e povera di fibre, obesità; a fattori genetici oppure alla sedentarietà, al fumo o ad una storia clinica con malattie croniche infiammatorie intestinali. In Italia si parla di oltre 43mila casi all’anno, ma la mortalità è in forte calo grazie alla diagnosi precoce.