Carro funebre davanti alla chiesa: scatta la multa

Il furgone delle pompe funebri multato davanti alla chiesa. Succede a Cameri, in provincia di Novara. La notizia viene riportata da La Stampa.

In pratica, era in corso la celebrazione delle esequie di una persona nota nella zona. Tante le persone giunte per l’ultimo saluto. Ed era presente anche la banda musicale.

Un’automobilista, secondo quanto indicato, non riusciva a uscire dal parcheggio che si trova vicino al luogo di culto. Da qui la telefonata alla polizia locale.

La donna, in un secondo momento, riesce a eseguire la manovra. Tutto finito? Per niente. Così scatta la multa per l’autista del mezzo funebre. La sanzione è di 42 euro, riducibile del 30 per cento se pagata entro cinque giorni.