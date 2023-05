Clima, a Lisbona l’incontro sul progetto della Fondazione Einaudi

Si è svolto l’altro ieri a Lisbona il workshop “Citizens and Energy Transition: the Role of Renewable Energy Communities”, secondo incontro promosso dall’European Liberal Forum nell’ambito di un progetto europeo sull’energia, che si svilupperà per tutto il 2023. Il progetto culminerà con l’elaborazione di due volumi sul tema del risparmio energetico e altri due relativi alle policy briefs che saranno presentati a Roma nell’autunno prossimo. Tra i partner coinvolti, anche la The Friedrich Naumann Foundation for Freedom.

Al centro del workshop portoghese l’importanza delle Comunità per le energie rinnovabili (Recs), uno dei modelli previsti dalla legislazione dell’Unione europea per promuovere un ruolo attivo dei cittadini nel processo di transizione ecologica e raggiungere obiettivi ambiziosi di decarbonizzazione. Il progetto mira a indagare il quadro legislativo dei diversi Stati europei membri (Portogallo, Germania, Italia, Bulgaria e Danimarca) per capire lo stato dell’arte delle legislazioni nazionali nella promozione dei Recs.

“La possibilità di confrontarsi con diversi Paesi sulle best practice e sulle barriere allo sviluppo delle comunità di energia rinnovabile permetterà alla Fondazione Einaudi, insieme allo European Liberal Forum, di apportare un contributo concreto al dibattito europeo e italiano sulla transizione energetica”, ha spiegato Simona Benedettini, economista esperta di energia e membro del Comitato scientifico della Fondazione Einaudi.

Aggiornato il 18 maggio 2023 alle ore 10:45