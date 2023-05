I migliori abiti da sposa per l’estate: come scegliere il vestito perfetto per il matrimonio estivo

L’estate è la stagione più popolare per i matrimoni grazie al clima caldo e alle giornate luminose. Se si sta pianificando un matrimonio estivo, scegliere l’abito da sposa perfetto è cruciale per assicurarsi di essere comode e di apparire al meglio nel proprio giorno speciale. Una delle scelte più importanti è quella dell’atelier al quale affidarsi: è necessario selezionarne una professionale e affidabile, come ad esempio Love is Love, che offre un ampio catalogo che si può adattare a qualsiasi esigenza. In questo articolo, esploreremo i migliori abiti da sposa per l’estate, tenendo conto di fattori come stile, tessuti e tendenze attuali.

TESSUTI LEGGERI E TRASPIRANTI

Uno degli aspetti più importanti da considerare quando si sceglie un abito da sposa estivo è il tessuto. Per i matrimoni estivi, è fondamentale scegliere tessuti leggeri e traspiranti che permettano di rimanere fresche durante tutta la giornata. Tra i tessuti più adatti per l’estate troviamo la seta, lo chiffon, l’organza e il pizzo. Questi materiali sono noti per la loro leggerezza e la capacità di far passare l'aria, garantendo un grande comfort.

STILI ADATTI ALL’ESTATE

Per un matrimonio estivo, è consigliabile optare per uno stile di abito da sposa che sia fresco e confortevole. Ecco alcuni stili di abiti da sposa perfetti per l’estate:

– abiti da sposa a sirena: questo stile abbraccia le curve del corpo dalla parte superiore fino ai fianchi, per poi allargarsi in una gonna ampia. Gli abiti da sposa a sirena sono ideali per le spose che desiderano mettere in risalto la loro silhouette in modo elegante e sofisticato;

– abiti da sposa a trapezio: gli abiti a trapezio hanno una gonna ampia e fluida che parte dal busto e cade dolcemente fino al pavimento. Questo stile di abito è adatto a quasi tutti i tipi di corpo ed è perfetto per un matrimonio estivo all’aperto;

– abiti da sposa a impero: gli abiti a impero hanno un corpetto stretto che termina appena sotto il busto, da cui parte una gonna lunga e fluida. Questo stile è l'ideale per le spose che desiderano un look romantico e leggero, adatto ai matrimoni estivi in spiaggia o in giardino.

DETTAGLI E DECORAZIONI

Per un abito da sposa estivo, è importante scegliere dettagli e decorazioni che riflettano la stagione e l'atmosfera del matrimonio. Ecco alcune idee:

– pizzo: il pizzo è un dettaglio classico e romantico che aggiunge un tocco di eleganza e femminilità all’abito da sposa. Il pizzo è particolarmente adatto ai matrimoni estivi, in quanto è leggero e traspirante;

– perline e cristalli: per un tocco di glamour e brillantezza non dovrebbe mai mancare su un abito importante, e nelle foto vengono valorizzati moltissimo.

CONSIGLI PER RIMANERE FRESCHE IN ESTATE CON L’ABITO DA SPOSA

L’estate è la stagione ideale per i matrimoni, ma le temperature elevate possono mettere a dura prova la sposa. Per rimanere fresche in estate con l’abito da sposa, ecco alcuni suggerimenti: utilizzare accessori come ventagli o ombrellini per proteggerti dal sole e mantenere un trucco leggero e resistente all’umidità.

Aggiornato il 22 maggio 2023 alle ore 09:19