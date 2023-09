A Lampedusa la Croce rossa assiste 3.800 persone all’hotspot

Non si placa l’emergenza umanitaria che vede l’Italia fronteggiare un numero straordinario di esseri umani che arrivano via mare. Ed è la Croce rossa italiana il primo baluardo di accoglienza ed assistenza. Difatti continua incessante l’attività all’hotspot di Lampedusa dove da stamattina si trovano 3.800 persone.

Gli oltre 130 operatori e volontari della Croce rossa italiana stanno facendo oltre l’impossibile, come ha sottolineato ieri il presidente della Cri, Rosario Valastro, per assicurare beni di prima necessità. Ieri sono stati prodotti 5.000 pasti a pranzo e altrettanti a cena. “Siamo provati ma operativi” dicono dall’hotspot. “Le persone per noi vengono prima di ogni altra cosa”.

Nella mattinata sono stati effettuati circa 700 trasferimenti; nella giornata di oggi dovrebbero lasciare l’hotspot complessivamente oltre 2.500 persone.

Aggiornato il 15 settembre 2023 alle ore 16:18