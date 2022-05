“Porto internet in Amazzonia”: parola di Elon Musk

Innovazione, futuro e molto altro. Come l’emozione di essere in Brasile “per il lancio di Starlink per 19mila scuole senza connessione nelle aree rurali e per il monitoraggio ecologico dell’Amazzonia”. Così ha twittato Elon Musk, ceo di SpaceX e di Tesla, nell’annunciare l’accordo con lo Stato sudamericano per l’adozione del suo sistema di accesso a internet via satellite. Poi l’incontro con il presidente Jair Bolsonaro. Quest’ultimo, peraltro, aveva già anticipato il possibile arrivo di “una persona molto importante, che è riconosciuta in tutto il mondo”. Una persona che “sta venendo a offrire il suo aiuto per la nostra Amazzonia”.

Bolsonaro, su Twitter, ha poi rivelato: “Ho parlato poco fa con Elon Musk, in visita in Brasile su invito del ministro Fabio Faria. Tra altri argomenti abbiamo parlato di connettività, investimenti, innovazione e dell’uso della tecnologia per rafforzare la protezione della nostra Amazzonia e per lo sviluppo economico del Brasile”.