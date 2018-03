Puntuale anche questo week-end torna la rubrica attraverso la quale “L’Opinione delle Libertà” vuole dare voce e spazio ai volti noti e meno noti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo “The Cage - Uno di noi mente” di Lorenzo Ostuni (Mondadori). L’autore, meglio conosciuto come Favij, è uno degli youtuber più popolari in Italia, con 7 milioni e mezzo di followers e oltre 2 miliardi di visualizzazioni. Appassionato di videogiochi, è diventato una vera e propria icona in questo campo grazie ai suoi video.

La Storia

Un oscuro intreccio enigmatico dal profondo spirito noir. Un viaggio metaforico attraverso le molteplici paure della nostra mente. “Ray si sveglia in una cella. È solo. Non si ricorda nulla. Né come ci è arrivato, né perché. Indossa una divisa che non conosce, gialla come la luce che illumina la piccola stanza in cui è rinchiuso. Porta al polso destro un braccialetto senza fibbia simile a un display spento. Dove si trova? Non lo sa. I ricordi arriveranno poi, poco per volta. Scoprirà presto di non essere solo in questa misteriosa prigione. Con lui ci sono altri sei prigionieri. Ognuno ha ricevuto delle strane istruzioni da seguire, insieme a un curioso oggetto recapitato sotto la porta della cella. Hanno solo poche ore per salvarsi”.

Esiste una sola via di fuga ed è quella rappresentata dalla fiducia verso l’altro, un sentimento tanto semplice da definire quanto complesso da ottenere. Una sorta di videogioco umano in cui non ci si può fermare mai se si vuole raggiungere il livello successivo, per avvicinarsi sempre di più alla verità. Gli interrogativi da chiarire sono veramente numerosi, così come lo sono gli stati d’animo che si succedono in questa avventura profondamente cupa.

