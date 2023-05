Ritorna la rubrica de L’Opinione delle Libertà che dà voce e spazio ai volti noti e a quelli meno conosciuti della letteratura italiana. Questa settimana vi consigliamo il libro “Il nostro momento imperfetto” di Federica Bosco (Garzanti).

Federica Bosco, scrittrice e sceneggiatrice, ha al suo attivo una ricca produzione di romanzi e vari manuali di self-help. È stata finalista al premio Bancarella 2012 e il suo romanzo Pazze di me è diventato un film diretto da Fausto Brizzi. Tra le sue pubblicazioni con Garzanti ricordiamo Ci vediamo un giorno di questi (2017), Il nostro momento imperfetto (2018), Non perdiamoci di vista (2019) e Non dimenticarlo mai (2021).

La Storia

Un romanzo brillante sulla complessità delle relazioni e sugli imprevisti che animano la nostra esistenza. Un testo tanto intenso quanto sorprendente, il racconto di una vita apparentemente perfetta che inizia inaspettatamente a perdere pezzi.

“La vita non rispetta mai i piani, e Alessandra lo scopre nel peggiore dei modi. Credeva di avere tutto sotto controllo: il lavoro come docente di fisica all’università, una famiglia impegnativa ma presente, un uomo solido al fianco, un’esistenza senza scossoni che, varcata la soglia dei quarant’anni, le regala una stabilità agognata a lungo. Una stabilità che crede di meritare. Finché il castello di carte crolla per un colpo di vento inaspettato. Un colpo di vento che spalanca la finestra e travolge tutto, mandando in pezzi la sua relazione d’amore e una buona dose delle sue certezze di donna, insieme alla fiducia, all’autostima e all’illusoria certezza di conoscere l’altro. La tentazione, allora, è di tirare i remi in barca, di smettere di provare, perché il dolore è troppo forte, ma è proprio fra i dettagli stonati della vita che le cose accadono”.

Alessandra si rifugia però nella custodia dei due nipoti, vivendo così quella maternità tanto agognata quanto accantonata. Si apre così tutto un altro capitolo della vita della nostra protagonista, che si imbatte in un uomo solare in grado di comprendere pienamente la sua situazione. Inizia così una sorta di danza armonica tra i vari personaggi, animata da sentimenti contrastanti ma finalmente autentici. Una storia toccante e appassionante, un percorso emozionale alla ricerca di una felicità amabilmente imperfetta.

Aggiornato il 19 maggio 2023 alle ore 11:07