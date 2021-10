Massimo Bomba è certamente persona rara, un eclettico che cerca d’avversare un mondo di specialisti con la visione manichea dell’esistenza umana. Bomba saggista, pittore, astrologo e stilista è davvero un fiume in piena. Intervistato per L’Opinione Tv, Bomba spiega come sia possibile, attraverso l’astrologia, migliorare il nostro rapporto con le avversità della vita. Così Bomba ci motiva perché molti sovrani e politici s’affidino volentieri alle predizioni.

Arte che secondo l’intervistato veniva un tempo praticata anche dai sacerdoti cristiani. Assetati di conoscenza, i veri uomini di potere non accettano di non comprendere l’imponderabile, quindi cercano spiegazioni in ogni ramo del sapere umano. Anche ricorrendo a tradizioni magiche, sciamaniche, caldee. Così Bomba parla del mondo dei simboli, dei segni, dell’interpretazione delle stelle, e come strumenti essenziali delle libertà intellettuali. Oggi secondo l’intellettuale mancherebbe il coraggio d’affidarsi alla tradizione. Questa dichiarazione d’amore ed antropologia Bomba l’ha riassunta nel suo ultimo libro ... e la Papessa chiese alla Luna, Riflessioni su miti e simboli.

... e la Papessa chiese alla Luna, Riflessioni su miti e simboli di Massimo Bomba, Editore Sarpiarte 2020, 170 pagine, 22 euro