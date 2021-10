“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica settimanale di cucina vi proponiamo la ricetta di un primo piatto leggero ed adatto a tutti: “Riso al latte con spinaci”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 350 grammi di riso carnaroli; 400 grammi di spinaci; un cipollotto; un litro di latte; 4 cucchiai di pinoli; olio evo e sale q.b..

Preparazione: pulire accuratamente gli spinaci, lavarli, asciugarli in una centrifuga e tritarli grossolanamente; togliere le foglie esterne del cipollotto, lavarlo e tritarlo finemente; in un tegame, scaldare 4 cucchiai d’olio, aggiungere il cipollotto e far stufare per 5 minuti a fiamma bassa; unire il riso e farlo tostare per un minuto, poi aggiungere gli spinaci mescolando con cura; versare sul riso il latte bollente, salare e far cuocere per circa 15 minuti a fiamma bassa mescolando frequentemente per evitare che il composto si attacchi; al termine il riso dovrà risultare umido e non troppo asciutto. Infine spegnere il fuoco, coprire il tegame e far riposare per 2 minuti; mettere il composto in un piatto da portata spolverandolo con i pinoli tostati e tritati e servire caldo.

Buon appetito!