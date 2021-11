“L’Opinione” a... tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo un piatto dal gusto nuovo e particolare: “Cavolfiore in salsa di noci”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: un piccolo cavolfiore; 40 grammi di gherigli di noci; 1 limone; 10 acini di uva nera; 1 fetta di pancarré; olio evo e sale q.b..

Preparazione: pulire il cavolfiore, dividerlo in cimette, lavarle e sgocciolarle; poi lessarle in acqua bollente, salata ed acidulata con del succo di limone per circa 5 minuti da quando l’acqua prende l’ebollizione onde farle restare al dente; eliminare la crosta dalla fetta di pancarré, ammorbidirla in acqua e poi strizzarla; versare i gherigli di noce in un mixer unitamente alla fetta di pancarré ammorbidita e frullare velocemente per circa 1 minuto aggiungendo, a filo, 2 cucchiai di olio evo sino ad ottenere una salsa fluida; infine, mettere il cavolfiore su un piatto da portata e irrorare con la salsa di noci decorando, prima di servire, con gli acini di uva nera.

Buon appetito!