“L’Opinione” a… tavola

Per la consueta rubrica di cucina questa settimana vi proponiamo la ricetta di un piatto con tutto il sapore della campagna: “Coniglio con zucchine e olive”.

Tempo di preparazione: 10 minuti.

Ingredienti per 4 persone: 1 kg di spezzatino di coniglio; 600 grammi di zucchine; farina; 20 olive nere; 1 spicchio d’aglio; prezzemolo, olio evo e sale q.b..

Preparazione: lavare lo spezzatino in acqua e limone, asciugarlo e infarinarlo pezzo per pezzo; spuntare, lavare e asciugare le zucchine tagliandole a dadini; far scaldare 4 cucchiai di olio evo in un capiente tegame con lo spicchio d’aglio intero, unire lo spezzatino e far dorare uniformemente il tutto per circa 5 minuti; a seguire abbassare la fiamma, coprire e lasciar cuocere il coniglio per altri 20 minuti; se durante la cottura dovesse tendere ad asciugarsi aggiungere via via qualche mestolo di acqua bollente; a questo punto togliere lo spicchio d’aglio, aggiungere le zucchine, salare leggermente e continuare a far cuocere per 10 minuti; pulire e lavare il prezzemolo, denocciolare le olive e tritarle finemente insieme al prezzemolo; a cottura ultimata unire il trito al coniglio mescolando bene prima di servire.

Buon appetito!