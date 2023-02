“Avatar 2” supera “Titanic”, terzo di sempre all’estero

James Cameron sorprende tutti. Ancora una volta. Avatar: La via dell’acqua ha superato il Titanic al botteghino internazionale con una cifra stimata di 1.538 miliardi di dollari, rispetto a 1.535 miliardi del film del 1997 con Leonardo DiCaprio e Kate Winslet. Questo lo rende il film numero 3 di tutti i tempi all’estero, dietro l’originale Avatar del 2009 al primo con oltre 2 miliardi 138 milioni e Avengers: Endgame, secondo con un miliardo 941 milioni. Tuttavia, il vecchio Titanic scenderà ancora in mare, di nuovo in sala da giovedì 9 febbraio in occasione del 25° anniversario in versione rimasterizzata e dunque le classifiche potrebbero cambiare di nuovo. L’obiettivo dichiarato di Cameron è quello di trasformare Avatar in una vera e propria saga, sviluppando contemporaneamente tre sequel (l’ultimo, il quarto potrebbe essere diviso in due parti) all’avanguardia nelle tecniche e tecnologie, dal 3d alla performance capture, spesso reinventati dallo stesso regista. Un’impresa da un miliardo di dollari, che torna al pubblico. Il cineasta canadese interviene nella conferenza stampa globale in streaming, insieme ai protagonisti e al produttore Jon Landau. “È importante per un sequel onorare ciò che il pubblico ha amato dell’esperienza la prima volta – ha spiegato Cameron – ma bisogna anche fargli perdere l’equilibrio, proponendo ciò che non si aspetta e qui ci sono molte sorprese nella storia, dalle dinamiche famigliari”. Il cast, fra protagonisti del primo capitolo e varie new entry, comprende fra gli altri, Zoe Saldana e Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, CCH Pounder, Edie Falco e Kate Winslet (di nuovo in un film di Cameron a 25 anni da Titanic). Un viaggio in un trionfo di biodiversità, ambientato oltre dieci anni dopo i fatti del primo film, nel quale torniamo fra il popolo blu dei Na’vi sul pianeta Pandora con la famiglia formata da Jake Sully (Worthington) Neytiri (Saldana) e i loro figli, costretti ad affrontare un pericolo che li segue e a dover comprendere a quale punto siano disposti ad arrivare per proteggersi a vicenda. “Avendo fatto un sacco di soldi – ha ironizzato Cameron – si gira un sequel giusto? Però Steven Spielberg non ha fatto un sequel del suo film di maggiore incasso, ET. È difficile essere all’altezza. Tuttavia avevo questo fantastico cast, diventato come una famiglia. Mi hanno ispirato per la direzione che volevo dare alla storia e ai personaggi”.