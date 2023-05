Cannes: il delirio per DiCaprio, il trionfo di De Niro e Scorsese

Leonardo DiCaprio, Robert De Niro e Martin Scorsese vivono il loro trionfo al Festival di Cannes. L’occasione è dettata dalla presentazione del film Killers of the Flower Moon. Ieri, dalle 10 di mattina fuori il Palais du Festival, numerosi fan hanno atteso i protagonisti del film, tra cui Lily Gladstone. Il lungometraggio arriva in Italia con 01 Distribution il 19 ottobre, in contemporanea mondiale. Sul tappeto rosso hanno sfilato tra le tantissime star venute ad applaudire Scorsese, Cate Blanchett, Isabelle Huppert, Kate Hudson, Tobey Maguire, Salma Hayek, Robbie Williams, Paul Dano, Gaspar Noe, Rossy De Palma.

Il pubblico dietro il recinto alzava cartelli con i cuori, poster, santini, qualunque cosa con il volto di Leo DiCaprio, c’erano anche giovanissime arrivate dall’Italia, tutti con telefonini e taccuino pronto nel caso ci fosse la possibilità di un autografo, cosa che puntualmente c’è stata seppure sotto lo sguardo vigile delle guardie del corpo, insomma un colpo d’occhio incredibile che le stesse star hanno fotografato contravvenendo alla rigida regola del festival che non vuole foto sul red carpet. In sala per il grande regista, splendido 80enne, tutto il pubblico del Grand Theatre Lumiere, pieno in ogni ordine e grado di poltrone, l’ha a lungo applaudito in standing ovation, da lui ricambiata andando a stringere tante mani dei suoi colleghi, come Costa Gavras, Claude Lelouch, Alfonso Cuaron in prima fila a salutarlo. Questo è l’ottavo film della selezione di Cannes per Scorsese. Il cineasta italo-americano vince la Palma d’Oro per Taxi Driver nel 1976, il Premio per la miglior regia nel 1986, per Fuori orario.

Aggiornato il 22 maggio 2023 alle ore 18:43