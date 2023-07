Domani verrà presentato il terzo volume della trilogia (edito dal Gruppo editoriale Tabula Fati) cominciata nel 2012 con Senz’arte né parte, proseguita con L’arte spiegata a mia cugina: “D’arte, d’amore e di magia”, di Dalmazio Frau, da anni importante firma del nostro giornale.

I tre piccoli libri sono raccolte di articoli e di micro-saggi, scritti sia per alcune testate dal 2005 ad oggi, sia appositamente per la versione editoriale, e trattano dell’Arte in molteplici suoi aspetti, a volte in maniera feroce, altre con divertita ironia, in un percorso di studio di molti decenni, polemico, controcorrente, politicamente scorretto, mai volgare seppur aspro e spietato.

Domani dunque (ore 18), nel giardino della Biblioteca di Villa Leopardi, a Roma, con l’amichevole partecipazione di Simonetta Bartolini (consulente del ministro Gennaro Sangiuliano) e di Sergio Castagna (artista e funambolo della parola e del canto), si chiude un cerchio disegnato molto tempo fa e che nel tempo si è tramutato in un poligono dai numerosi lati, forse innumerevoli, ognuno dei quali offre al lettore un motivo per varcare la soglia, per spalancare le sue porte della percezione, e guardare la realtà, quella vera, quella che sta oltre, con occhi nuovi...

Lasciamo quindi lo spazio che meritano ai mediocri, agli improvvisati, a chi insomma vorrebbe ma non può essere né ora né mai... perché in fondo l’Arte è Amore e Magia... non odio né fallimento.

Aggiornato il 05 luglio 2023 alle ore 13:45