Fox: Comcast vs Disney

Comcast si prepara alla guerra con Walt Disney per la conquista degli asset di Fox. Con un occhio allo scontro in tribunale fra At&T e le autorità americane per Time Warner, il colosso della tv via americana raccoglie finanziamenti per poter mettere sul piatto di fronte a Rupert Murdoch un’offerta da 60 miliardi di dollari tutta in contanti. Nulla è ancora deciso sulla possibilità di procedere o meno su Fox, ma Comcast nel frattempo si “arma” per essere pronta nel caso i vertici dell’azienda decidessero di andare. Topolino ha raggiunto in dicembre un accordo con Murdoch per rilevare gli asset di intrattenimento di Fox, fra i quali i suoi studio di Hollywood e il 39 per cento di Sky, per 52,4 miliardi di dollari in azioni.

La partita sembrava chiusa con l’annuncio dell’intesa, visto che dalle trattative che l’hanno preceduta Comcast si era sfilata di fronte alla contrarietà di Murdoch. Il tycoon - secondo indiscrezioni - era infatti preoccupato della possibile opposizione antitrust che una tale operazione avrebbe incontrato. Poi il ripensamento di Comcast, che “sogna” di conquistare gli asset di Fox e assicurarsi il controllo di Sky. Il gigante americano è infatti impegnato in uno scontro a tutto campo con Disney e Murdoch: nei mesi scorsi ha offerto 31 miliardi di dollari per l’acquisto di Sky, il 16 per cento in più dei 16,5 miliardi messi sul piatto da Fox lo scorso dicembre. L’intesa raggiunta in precedenza con Topolino fa sì che Murdoch non possa decidere autonomamente se alzare o meno l’offerta su Sky e debba consultarsi con Disney. È una guerra quindi su più fronti per ridisegnare il panorama delle telecomunicazioni quella che vede impegnate Comcast, Fox e Disney. E che si intreccia con quella di At&T e Time Warner, dalla quale dipenderebbe la decisione di Comcast di procedere o meno su Fox. Le nozze fra At&T e Time Warner si sono scontrate con l’opposizione delle autorità americane si sono opposte. Lo scontro è finito in tribunale e una decisione del giudice, su quello che da molti considerato il caso antitrust del secolo, è attesa per il 12 giugno. Se At&T la spunterà e riuscirà a portare a termine l’acquisizione di Time Warner, Comcast - secondo indiscrezioni - presenterà la sua offerta su Fox.

L’approvazione di At&t-Time Warner infatti aiuterebbe infatti a stemperare i timori di Murdoch sul fronte dell’antitrust, facendo compiere un ulteriore passo in avanti a Comcast che con un’offerta tutta in contanti punta ad alleviare anche le preoccupazioni, espresse da Fox durante il precedente round di trattative, sul valore relativo delle azioni di Comcast rispetto a quelle di Disney.