L’opinione di Tocqueville

Si dice sempre che per capire la democrazia negli Stati Uniti si deve leggere “La democrazia in America” di Alexis de Tocqueville, scritto poco meno di duecento anni fa. Il ché è assolutamente giusto. Il libro di Tocqueville è un classico che andrebbe letto e commentato a scuola. Ma chi ha superato l’età scolastica, non ha tempo per tuffarsi nel libro dell’aristocratico francese e vuole capire quale sia la differenza tra la democrazia americana e quella nostrana non deve far altro che compiere una brevissima riflessione.

Negli Stati Uniti, dove è quasi certa la rielezione di Donald Trump, a nessuno dei suoi nemici viene in testa di proporre di rinviare le elezioni in attesa che i consensi attribuiti al presidente uscente crollino miseramente a vantaggio dei democratici.

In Italia si tiene in piedi un Governo scombiccherato come il Conte-bis per impedire che le elezioni facciano vincere il centrodestra!

Riflessione forzata? Certo. Ma Tocqueville sarebbe stato d’accordo!