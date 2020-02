Il sogno giustizialista concretizzato

Va bene avere la testa impicciata con mascherine, disinfettanti, lavaggi di mani continui, starnuti nell’incavo del braccio, vitamina C a chili e tutti gli altri accorgimenti che dalla televisione medici generici e specialistici, virologi in lite tra di loro, con il contorno di chiacchieroni di ogni genere e specie, diffondono in continuazione.

Ma forse sarebbe bene rivolgere un pensiero ad una circostanza che dovrebbe inquietare molto di più di come fronteggiare il coronavirus. Sarà un caso che mentre la maggioranza approva in Parlamento il provvedimento che legittima l’uso delle intercettazioni più invasive per consentire alle autorità di carpire tutti i segreti delle “vite degli altri”, scattano le misure per chiudere gli stadi, i musei, gli edifici pubblici e gli esercizi aperti al pubblico?

Siamo al trionfo del sogno giustizialista: tutti gli italiani spiati ed agli arresti domiciliari!