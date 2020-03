Il 10 marzo come l’8 settembre

L’8 settembre del 1943 la parola d’ordine valida per chiunque fu “tutti a casa”. Ognuno la interpretò come meglio voleva ed il risultato fu lo sfaldamento del vecchio stato unitario.

Il 10 marzo del 2020 la parola d’ordine valida per chiunque è “tutti solo ed esclusivamente a casa” e anche in questo caso ognuno la interpreta come meglio crede anche se è difficile prevedere quale possa essere l’effetto di questa sorta di proclamazione di stato d’assedio. Giuseppe Conte, ovviamente, non è Pietro Badoglio. Ma il rischio che grava sulle istituzioni repubblicane non è molto diverso da quello che scattò nei confronti delle istituzioni monarchiche.

Dalla giornata dell’8 settembre scaturì la logica de “la pietà l’è morta”. Da quella del 10 marzo si spera che nasca la logica della pietà per le condizioni della penisola!