Due anni senza Arturo Diaconale

Ebbi a conoscere, non personalmente, il nostro compianto direttore Arturo Diaconale ascoltando in macchina, ritornando dal lavoro, la trasmissione radiofonica “Zapping” a suo tempo condotta dal grande giornalista siciliano Aldo Forbice. Il format della trasmissione su Radio Rai 1 prevedeva generalmente due opinionisti di area politica diversa. Il conduttore Forbice all’inizio del programma riceveva delle telefonate in diretta da radioascoltatori che ponevano delle domande e delle riflessioni su un tema di attualità politica. Gli opinionisti, ospiti della trasmissione, esprimevano il loro parere ovviamente valutando il problema dal proprio punto di vista.

Gli interventi del nostro amatissimo direttore erano sempre pacati, mai sopra le righe ed in linea con un programma che seguivo sempre con grande piacere. Era un vero liberale – senza aggettivi aggiunti – un giornalista libero nel senso più lato del termine. Liberista in economia, libertario in tema di diritti civili ma soprattutto garantista a tutto tondo. Ritengo che alcuni giornali di oggi che si sono dati una linea editoriale garantista hanno preso esempio mutuando l’esperienza del nostro quotidiano.

L’Opinione delle Libertà da lui diretto per 27 anni era ed è lo specchio del suo sentire. Arturo Diaconale, nella sua qualità di direttore responsabile, era aperto a qualsiasi opinione, anche la più antitetica rispetto alla linea editoriale. Non censurava nessuno. Sono due anni esatti che è venuta a mancare una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano. Nonostante Arturo Diaconale avesse forti convinzioni politiche liberali non ricordo qualcuno che ne abbia messo in discussione la signorilità, il garbo ed il rispetto per qualsiasi interlocutore.

L’attuale direttore Andrea Mancia, supportato dall’unanime consenso della redazione, continua la medesima linea di pensiero nel solco tracciato dal suo amico e mentore che ci ha lasciati solo fisicamente ma il cui insegnamento è ancora vivo.