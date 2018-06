Austria, deraglia un treno: i feriti sono 26

Un incidente ferroviario tiene in apprensione l’Austria. Un treno deraglia. Due vagoni si capovolgono. Nel treno, che sta viaggiando verso Sankt Pölten, secondo quanto riportano OE24 e la radio Antenne Salzburg, si trovavano per lo più studenti. Ma, all’interno, viaggiavano numerosi altri passeggeri. Secondo le prime ricostruzioni dei pompieri, almeno ottanta. Sarebbero rimasti feriti in modo lieve circa 26 passeggeri. Due di loro sono stati estratti e verserebbero in una situazione particolarmente grave. Infatti, secondo quanto riferisce la Croce rossa internazionale, sono stati trasportati in ospedale.

A bordo ci sarebbero ancora altri due passeggeri, le cui condizioni sembrano piuttosto serie. È quello che emerge da un primo bilancio del deragliamento nella zona di Gerersdorf, fornito sempre dalla Croce rossa. Poco dopo l’incidente si è immediatamente registrato l’intervento sul posto di numerosi soccorritori, quattordici ambulanze e tre elicotteri. Il tratto di linea ferrata in cui è avvenuto l’incidente si trova nei pressi di Voellerndorf, nella zona di Gerersdorf, nella bassa Austria. Secondo il portavoce dei pompieri Franz Resperger, l’incidente è avvenuto poco dopo le 7. Al momento non sono chiare le dinamiche che hanno causato il deragliamento.