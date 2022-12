Zelensky verso gli Usa: l’incontro

Volodymyr Zelensky, presidente ucraino, è in volo per Washington. Incontrerà Joe Biden alla Casa Bianca e interverrà al Congresso statunitense. “Volodymyr mi auguro che il tuo volo stia andando bene. Sono felice di averti qui. C’è molto da discutere”: così ha twittato il presidente statunitense. Un aereo militare americano ha scortato il volo di Zelensky fino a Washington: lo ha riferito la Cnn, citando un alto funzionario dell’Amministrazione Biden.

Secondo quanto appreso, nella capitale americana è tutto pronto per l’arrivo del presidente ucraino, anche se per adesso non ci sono state interdizioni al traffico. Più facile ipotizzare dei provvedimenti tra qualche ora, quando il security service bloccherà la strada pedonale davanti alla Casa Bianca, come sempre quando ci sono visite di capi di Stato e di Governo. Nel frattempo, dalla Russia non si attende un cambiamento positivo della posizione dell’Ucraina sui colloqui di pace dopo il viaggio di Zelensky a Washington: questo quanto affermato dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, come riportato dalla Tass.

La visita Zelensky a Washington, ritenuta di “estrema rilevanza”, ha messo a tacere chi sosteneva che i rapporti fra l’Ucraina e gli Usa si stessero “raffreddando”, ha dichiarato il principale consigliere del presidente ucraino, Mikhailo Podolyak. Il viaggio in Usa del leader ucraino, ha continuato Podolyak, sarà l’occasione per “spiegare al nostro interlocutore americano la reale situazione in Ucraina, di quali armi gli ucraini abbiano bisogno per combattere i russi e perché”.