Mercato auto: più ibride ed elettriche

Andamento lento per la vendita di nuove auto: nel 2020 il calo è stato del 28 per cento rispetto al 2019. Eppure, sembra che la riduzione possa rientrare nel 2021. Discesa continua per la vendita delle vetture a diesel (dal 53 per cento del 2017 al 33 per cento del 2020) e a benzina (44 per cento dell’immatricolazioni del 2019 e 38 per cento nell’ultimo anno). Meglio gpl/metano, elettrico (full electric e plug-in), ibrido che nel 2020 sono quasi il 30 per cento del nuovo immatricolato. Questo è quanto evidenziato dalla Relazione sullo stato della Green Economy, illustrata in occasione degli Stati generali della Green Economy in corso a Ecomondo, a Rimini.

Secondo quanto indicato, le vetture elettriche sono triplicate in dodici mesi: dalle 17mila unità del 2019 alle circa 60mila del 2020, ovvero dallo 0,9 per cento al 4,3 per cento del mercato. Il nostro Paese, va detto, è lontano dal target di 6 milioni di auto elettriche al 2030.