Giudici politicizzati e soldi degli italiani

Tutti gli italiani, non solo i fan della Lega di Matteo Salvini, hanno il terrore di essere “giudicati” dai giudici politicizzati. Ma come mai il Presidente della Repubblica non si muove? Come mai non interviene e rimane silente? Non si hanno problemi a tenere in vita un governo Pd/5 stelle che da tempo non risponde a nessuna maggioranza elettorale degli italiani, che ha a capo persino un mai eletto Giuseppe Conte, mentre se si tratta di fare fronte alla violazione delle regole di giustizia, ovvero di deontologia, di correttezza e di imparzialità da parte del corpo giudicante ad opera dei giudici politicizzati, il Quirinale si defila.

Non si sbaglia forse troppo a pensare che la vera strategia riconducibile al Quirinale sia quella di aspettare che lo scandalo faccia il suo corso. Invece bisognerebbe correre a votare, per far scegliere gli italiani. Per poi affrontare una radicale riforma della giustizia, a cominciare dalla cancellazione del Csm. In qualunque contesto professionale, venuta meno la fiducia e la credibilità, i responsabili sono allontanati ed obbligati a risarcire i danni causati al Paese. Al contrario oggi, con i giudici politicizzati si usano due pesi e due misure, nella speranza forse di farla franca e continuare a dare - e far percepire - lo stipendio pubblico agli stessi. Chiunque, al ricorrere di uno scandalo come quello che rivelato dalle chat di Luca Palamara, sarebbe già stato allontanato da qualsivoglia contesto collettivo. Invece oggi i giudici politicizzati vengono invitati a mostrarsi in televisione - come starlette - a lanciare personali “pizzini” a destra e a manca. Lasciando gli italiani frodati della giustizia, gabbati, esterrefatti.

I soldi pubblici sono i soldi degli italiani, i soldi di tutti noi, e vengono usati per pagare giudici politicizzati, non equi ma faziosi, non probi ma viziati. Contro costoro, oggi, non si stanno applicando le nostre leggi fondamentali. Cosa si pensa di fare?