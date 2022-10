Sabato 8 ottobre, al Tempio di Adriano, nel cuore di Roma a Piazza di Pietra, sono stati festeggiati 100 anni dalla fondazione del Partito Liberale Italiano. A sostenere il nuovo segretario Roberto Sorcinelli non poteva mancare "L’Opinione" che nasce sotto ispirazione di Camillo Benso conte di Cavour prima dell’Unità d’Italia e nel 1994 viene trasformato in quotidiano da Arturo Diaconale, storico direttore nonché storico liberale. Per l’occasione la redazione ha preparato uno speciale dedicato e ha seguito diversi interventi che proporremo nei prossimi giorni. Di seguito la diretta di tutto l’evento ripresa da Radio Radicale.