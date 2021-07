Nuovo appuntamento con “L’Opinione risponde”. Molti telespettatori ci hanno scritto alla mail della nostra rubrica (lettere@opinione.it) chiedendoci di parlare delle diverse soluzioni da attuare per il proprio amico a quattro zampe in questo periodo estivo. In studio ad approfondire l’argomento Cristina Valeri, presidente di AM.AN.T., organizzazione di volontariato Ambiente Animali Territorio e coordinatrice Benessere animali Lazio di Fratelli d’Italia.