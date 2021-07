Ci hanno scritto numerosi telespettatori alla mail de “L’Opinione Risponde” (lettere@opinione.it) sottoponendoci tra i tanti argomenti nel campo medico, quello della stitichezza. Con il professor Silvestro Lucchese tratteremo di questo fastidioso problema, in particolar modo sofferto nel periodo estivo; saranno approfondite non solo le cause che lo provocano, ma si daranno dei consigli utili per prevenire e su cosa fare per guarire se affetti da questo disturbo.