“L’Opinione” a… tavola

La ricetta che proponiamo questa settimana, “Zeppole con salame Napoli”, si basa su una varietà di salume prodotto in tutta la Campania e, un tempo, ritenuto merce pregiata e utilizzato dai contadini per pagare i loro debiti; veniva consumato solo durante le feste e le ricorrenze.

Tempo di preparazione: trenta minuti più la lievitazione.

Ingredienti per 4 persone: 500 grammi di farina; 20 grammi di lievito di birra; un salame Napoli; olio di semi e sale q.b..

Preparazione: su una tavola versare la farina a fontana creando un buco nel centro; unire il lievito sciolto in 4 dl di acqua tiepida e un pizzico di sale; mescolare il composto impastandolo sino ad ottenere un impasto liscio ed omogeneo; coprire il tutto con un telo lasciandolo lievitare per 2 ore. Con un cucchiaio unto di olio preparare le zeppole e con un altro immergerle nell’olio bollente cuocendole sino alla doratura, poi, con una schiumarola, versarle su carta assorbente e, successivamente, depositarle su un tagliere unitamente al salame tagliato a fette.

Buon appetito!