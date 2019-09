Il ritorno di Di Battista

È tornato. Rieccolo. Quando già si temeva che fosse riparato in Sud America a fare turismo pre-guerriglia o in qualche eremo abruzzese per non vedere Giuseppe Conte, Alessandro Di Battista è rispuntato su Facebook per spiegare ai suoi compagni grillini che non debbono fidarsi del Pd.

La scomparsa di Di Battista era diventata un caso. Sembrava segnare, in maniera inequivocabile, la conversione del M5s da movimento che sognava il cambiamento a partito che ha scelto la conservazione. Invece, a dispetto di Beppe Grillo che da incendiario è diventato pompiere e si accingere a rinnovare la richiesta fatta a suo tempo di una tessera del Pd, l’ex desaparecido è rispuntato fuori per far capire che i grillini come lui sono sempre decisi ad andare avanti con la rivoluzione.

Di Maio è avvertito. Il compagno Di Battista è vivo e lotta contro di lui!