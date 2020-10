Inps: l’intervista al direttore generale Gabriella Di Michele

Nuove procedure per gli utenti che vorranno accedere da oggi ai servizi del portale dell’Inps.

Il Pin dell’Inps, infatti, va in pensione e lascia il passo al Sistema Pubblico di Identità Digitale (Spid). Da oggi, infatti, l’Istituto guidato da Pasquale Tridico non rilascerà più Pin come credenziale di accesso ai servizi dell’Istituto e sarà sostituito dallo Spid che permette di accedere ai servizi on-line della Pubblica Amministrazione.

La dottoressa Gabriella Di Michele, direttore generale dell’Inps, in questa intervista che segue approfondisce l’argomento dando notevole spazio al momento che stiamo vivendo. Inoltre la dirigente spiega le modalità di come l’istituto di previdenza ha affrontato l’emergenza Covid fornendo alcuni dati.